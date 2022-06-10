新北市中和區昨（9）日發生相撞車禍，一輛欲右轉的機車遭到直行小客車直接撞上，幸現場恰有交警直接上前協助，僅14歲乘客身上多處擦傷送醫，其餘並無大礙。

這起意外於9日下午5點半，發生在中和區中山路三段和民有街交叉路口，51歲何男駕駛自小客車，撞上67歲邱女騎乘的機車，邱女及14歲黃姓乘客跌落在地，車輛則向前噴飛。

現場恰有正執行交管員警，隨即上前協助並通報中和分局，黃姓女乘客身上多處擦傷，送往雙和醫院治療。警方到場進行酒測、蒐證，兩造無酒駕，後續待調閱監視器還原事故經過，雙方肇責仍待釐清。