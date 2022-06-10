每年6月到9月為夏月電價費率，更是用電高峰期，面臨疫情下停課在家遠距教學與居家工作的人數增加，用電量恐愈發吃緊。有鑑於此，台中就有建商串連13個社區發起每月一日建築外觀燈關燈日，期望拋磚引玉共同節電愛地球！

台中品牌建商國聚建設率業界之先，發起「關燈愛地球」活動，特別選在夏季用電高峰期，主動邀請已交屋的社區共同參與，沒想到一呼即應，所有已交屋的社區包括「國聚之界」、「國聚之艷」、「國聚花園御所」、「國聚之幸」、「國聚之悅」等13個已交屋社區都熱烈響應，將從6月份開始連續4個月，每月9號，每座社區建築外觀燈光將同步關燈一晚。

國聚協理陳政輝表示，地球暖化是全民共同課題，需要集結多數人的參與才能發揮團結力量大的效果，而電力能源與日常民生息息相關，國聚生活家希望串連各社區的團對力量，進而能影響更多人對地球暖化、環保節能的關注。

台灣與國際接軌的2050淨零碳排計畫，近期內政部也提出「淨零建築」四大主軸：「提高新建建築物能源效率」、「改善既有建築物能源效率」、「提升家電、設備能源效率」及「建築節能減碳新技術及工法研發與推廣應用」為例，以使用綠電為最大目標，其次為節能省電設備與綠建築結構。

如陸府建設，旗下建案都配備有屋頂太陽能板設備，所生產的光電再回售給台電公司；地下停車空間的穿透式天井可增加自然採光、自然換氣，減少燈光與排風用電量。

曾獲得鑽石級智慧建築標章的「由鉅大恆」導入太陽能光電板，公設區域可分區分時監控燈光，照明與機電設備多數採變頻、高效，符合節能智慧化。

不僅如此，「由鉅大恆」使用可兼顧景觀與節能的帷幕牆系統，可以斷熱抗寒、耐風、耐震、靜音，有效阻絕室內外溫差與噪音，是智慧節能建築的成功範例！