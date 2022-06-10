台灣製造業產值在2021年創下新台幣24.23兆元、年成長率24.33%的歷史激高點後，工研院IEK根據產業經濟預測趨模型（IEK-CQM模型）估算，2022年估測仍有6.04％的產值成長率，突破25兆元大關，達到25.80兆元，金屬機電，資訊電子，化學，民生等四大業別均延續正向成長，其中，資訊電子業產值也預估會在今年突破10兆大關！

工研院產科國際所協理兼所長蘇孟宗10日主持2022年台灣製造業景氣展望公布。他表示，製造業是支撐台灣經濟的重要命脈，製造業預測結果顯示「國際需求仍在」，製造業表現正向；然而，今年來受到俄烏戰爭、疫情增溫、中國封控措施等國內外政經情勢的衝擊下，製造業須關注下行風險。

工研院產科國際所研究員陳佳楹代表IEKCQM團隊，在報告中指出，製造業四大業別中，金屬機電業產值成長率在2021年爆增30.78 %，在製造業中相當突出，在技術創新、產業需求明顯下，2022年維持正向成長，能有6.08％的年增率。而一直都是台灣製造業重中之重的資訊電子業，在疫情期間各方面呈現大躍進，2021年產值9.44兆，預估2022年產值將達10.32兆元，年增率9.28％，再次領軍台灣製造業動能持續。

工研院產科國際所表示，在出口及投資雙引擎帶動下，預期我經濟今年將保持溫和成長，製造業成長動能可望延續。但也提醒，由於地緣政治與疫情風險等不確定因素持續干擾，半導體等產業國際競爭加劇、糧食危機四起，建議我業者仍需審慎留意，以堅韌布局應對衝擊。