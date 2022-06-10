農委會自今年第1期作開辦水稻收入保險，獲得農民大力支持，迄今已投保19.4萬件、投保面積超過13.2萬公頃，投保率達86％，農委會指出，由於陸續有農民反映，因農忙未能於投保期間完成投保，為使種植水稻農民均能獲得本保險基本保障，因此將基本型保險投保期間自即日起延長至6月24日止。

農委會特別強調，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，其中「基本型」之保險費由農委會全額補助，理賠基準為各鄉（鎮、市、區）產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元。至於產量減產原因，除天然災害之颱風、豪雨等造成損失外，亦包括疫病、蟲害等因素都在本保險保障範圍。

農委會說明，只要是實際從事稻作之農民，均可投保水稻收入保險，尤其是基本型保險農民無須繳納保險費，完成投保程序即可獲得保險保障，請尚未投保農民把握時間投保，又考量各地種植收成期間不同，農民如已收割完成，仍可檢附申報種稻單據或切結書，證明一期稻作有實際種稻事實辦理投保手續。

農委會指出，全球氣候變遷日趨嚴峻、災害型態多元，為因應極端天氣發生頻率及強度增加，政府近年來致力推動農業保險，目前已開發26種品項、40張保單，呼籲農民朋友踴躍投保農業保險，強化災變因應能力，共同打造安心從農好環境，使營農生活有保障。