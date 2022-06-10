【LIVE直播】最快9月出國旅遊？ 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

國內新增6萬8311例本土個案、36例境外移入個案，以及213例染疫死亡，單日死亡個案連3天創新高。今天本土個案數略降，僅台中新增個案數破萬，共1萬32例，高雄9864例居第二，第三名是新北8858例，其他依序為台南6291例、桃園6081例、彰化5088例、台北4891例。

指揮中心表示，今日新增之68,311例本土病例，為31,939例男性、36,332例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(10,032例)、高雄市(9,864例)、新北市(8,858例)、臺南市(6,291例)、桃園市(6,081例)、彰化縣(5,088例)、臺北市(4,891例)、屏東縣(2,989例)、新竹縣(1,748例)、雲林縣(1,597例)、南投縣(1,530例)、苗栗縣(1,509例)、新竹市(1,272例)、嘉義縣(1,266例)、宜蘭縣(1,259例)、花蓮縣(1,063例)、基隆市(965例)、臺東縣(806例)、嘉義市(753例)、澎湖縣(230例)、金門縣(198例)、連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增213例本土病例死亡個案，為120例男性、93例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、135例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月8日至6月7日，死亡日期介於5月11日至6月8日。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，為19例男性、17例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國(3例)、斯洛伐克(2例)、阿拉伯聯合大公國及泰國(各1例)移入，另29例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,074,379例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,309,106例排除)，其中2,762,080例確診，分別為13,357例境外移入、2,748,669例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計3,797例死亡，其中3,782例本土，個案居住縣市分布為新北市1,286例、臺北市718例、桃園市259例、臺中市250例、高雄市231例、臺南市164例、彰化縣138例、基隆市131例、屏東縣106例、宜蘭縣85例、花蓮縣68例、雲林縣61例、南投縣57例、臺東縣51例、新竹縣41例、嘉義縣及苗栗縣各37例、嘉義市35例、新竹市16例、金門縣7例、澎湖縣4例；另15例為境外移入。