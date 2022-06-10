關懷照顧據點阿嬤施史錦正說，有了快篩劑在家裡也比較安心。（蔡旻妤攝）

疫情持續，台東縣長饒慶鈴今天宣布，即日起針對縣內社區關懷據點、部落文健站、警消及衛生所等第1線防疫人員，發放每人3劑快篩試劑；1萬劑快篩給國中小師生，另有1萬劑提供孕婦至定期產檢的院所領取，總共6萬5000劑預計嘉惠2萬多位縣民。

來到台東市區內的關懷照顧據點，七、八旬銀髮族阿公阿嬤們展現活力，跳起防疫健康操，長輩們說，只要健康就不怕疫情。饒慶鈴一早到台東市新生活之家社區關懷照顧據點以及馬當文健站發放快篩劑，現場更由照護員示範並教導如何正確在家使用篩劑。

81歲的阿嬤施史錦正說，這項政策真的很好，有了快篩在家裡也安心好多，只要有症狀，孫子也會幫她篩一下，確保身體健康狀況。

饒慶鈴說，目前國內疫情仍險峻，民眾對家用抗原快篩試劑仍有很大的需求，因此特別針對包括縣內社區關懷據點、文健站、日照中心、醫事C站點、失智據點等特定高風險族群，自今日起先行發放每人3劑快篩試劑。

台東縣府預計13日起發送衛生所、警察局、消防局、殯葬防疫大隊等第一線防疫人員、全縣社工、托嬰中心及居家式托育人員等，預計1萬5千多人受惠。饒慶鈴表示，為了照顧懷孕媽媽，孕婦也可免費領取快篩，時間自6／13 起至7／31，每人領取3劑，請民眾攜帶媽媽手冊至縣內原定期產檢院所領取，也特別感謝配合的醫療院所協助。