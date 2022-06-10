2021年疫情影響全球金融市場，國內外股市相對震盪。集保基金交易平台統計，去年基金申購金額創逾1500億元新高、年增約33％，申購筆數達1135萬筆，其中定期定額成長超乎預期，顯示定期定額成為基金投資主流，透過基金網路銷售平台買基金普及率提升。

目前國人申購基金的主要管道包括銀行、證券商、投信，以及近年快速成長的基富通證券、鉅亨投顧、中租投顧等基金網路銷售平台，集保基金交易平台則為基金網路銷售平台的後台服務系統。

據集保基金交易平台統計數據顯示，定期定額申購金額及筆數逐年成長，去年申購金額達548.66億元、年增達1.17倍，申購筆數918.56萬筆、年增達近1.18倍，雙雙再創新高，占比分別達35％、81％。而2022年首季定期定額筆數亦年增10％。

集保結算所基金暨國際部經理汪明琇表示，基金交易平台近5年申購金額及筆數呈現跳躍式成長，申購金額近5年的年複合成長率（CAGR）高達30％，去年定期定額扣款筆數較5年前更成長逾8倍，平均每筆扣款金額近6000元。

集保指出，基金網路銷售平台全由投資人自己做主，可不受理財專員或親朋好友影響，廣受小資族喜愛。汪明琇認為，顯見愈來愈多投資人選擇以基金網路銷售平台投資，並善用定期定額方式累積自身資產，以分散市場波動風險。