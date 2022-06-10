元大金控10日舉行111年度股東常會，並且順利完成新一屆的董事會全面改選，同時通過每股配發現金股利1.5元、股票股利0.3元，合計股利1.8元，再寫元大金控歷來新高。此次改選後的董事會陣容除了總經理翁健入列董事之外，首度有女性獨立董事進駐董事會，由目前元大人壽獨董、政大商學院NNIP野村投信金融研究中心主任楊曉文出任。

若以元大金10日23.45元股價換算，現金股利殖利率高達6.4％，合計股票股利的總殖利率水準則有7.68％；元大金上午股東常會召開過程相當順利，加上改選所需要的投、開票時間，上午不到9點50分，股東會就已開完。

對於女性董事的加入，元大金表示，這代表金控已積極實踐董事會多元組成承諾。元大金控總經理翁健也在股東會上表示，今年以來國際政經情勢動盪不安，各國央行紛紛升息、資本市場變動加劇，皆影響國內外經濟表現。不過，元大金獲利仍然穩健，今年前5月自結稅後淨利為90.13億元，EPS為0.74元，五大子公司，包括證券、銀行、人壽、投信、期貨等，在動盪市場中努力維持獲利，掌握機會。面對難以預測的營運環境，元大金控將秉持一貫嚴謹的風險控管態度審慎以對，並因應外部變化適時調整執行方向，持續落實誠信經營的精神，訴求「確立公司治理最佳典範、謀求股東最大利益」目標。

儘管去年金融市場大幅波動，但是元大金控以審慎穩健的經營原則因應外部變化，適時調整執行方向，帶動整體獲利再創歷史新高，去年度稅後淨利為348.66億元，EPS為2.87元，獲利年成長44.6％。

除了獲利創佳績之外，元大金在110年的「平均員工薪資費用」位居金控同業之冠，顯見元大金不僅獲利在金控之間名列前茅，更積極與員工分享營運成果，對此，元大金也在今年6月推出萬人海選徵才計畫，吸引優秀的年輕世代加入，預料由全體金控統計數據佐證的元大金好薪情，對攬才將發揮相當的加分作用；對此元大金也指出，未來將持續建立良好的薪酬及員工福利制度，打造公司未來穩健獲利及永續經營的基石。

而在ESG及公司治理成果方面，元大金表示，已連續3年入選「道瓊永續世界指數」及「道瓊永續新興市場指數」成分股，而去年在指數評比中，更勇奪綜合性金融服務業全球第一名，成為史上首家獲得此業別榜首的台灣金融業者；而根據證交所今年公布公司治理評鑑成果，元大金控在1,639家上市櫃受評企業中脫穎而出，排序前5%，並在所有上市櫃金融保險類別中名列前10%，是唯二入選的金控，顯示元大金控在精進公司治理、維護股東權益、落實企業社會責任等面向的努力，已獲國內外肯定。