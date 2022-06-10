兩車疑均未注意路口來車，並發生擦撞，小貨車則爆胎衝破另一側的路圍籬，陷在空地內。原本要載往市場的冷凍雞肉，因車禍耽擱雞肉都解凍壞掉了，讓司機相當無奈。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市三民區今日早上6時發生BMW百萬驕車與肉品送貨車的擦撞事故，該處為無號誌路口，轎車擦撞貨車後衝撞向人行道，並波及一輛停在路邊的轎車，貨車司機則是頭部受擦傷，送醫治療後無大礙，但原本要載往市場的冷凍雞肉，因車禍耽擱雞肉都解凍壞掉了，讓司機相當無奈。車禍肇責警方還在釐清當中。

車禍發生在三民區鐵新二街與青島街口，據了解，事故發生時，由24歲王姓男子駕駛的BMW轎車沿鐵新二街西往東行駛，61歲蔡姓男子駕駛貨車則沿著青島街北往南行駛，因為路口無號誌，兩車疑均未注意路口來車，並發生擦撞。

BMW轎車因此衝向人行道，撞向路旁水泥圍籬柱，卡在人行道上，車頭保險桿毀損，並波及另一台路旁轎車，而小貨車則爆胎衝破另一側的路圍籬，陷在空地內。

雙方駕駛經酒測皆無酒精反應，BMW駕駛輕微耳鳴，但稱不需送醫，而肉品送貨司機則頭部輕微擦傷，經送醫治療後無礙，但貨車上的冷凍雞肉因為長時間解凍狀態，已化為血水，不僅車毀了，連貨都不能送了，讓司機相當無奈。車禍肇事原因及責任待警方釐清。