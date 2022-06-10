新冠肺炎確診死亡，被迫在24小時內火化爭議延燒，中央流行疫情指揮中心雖稱沒有規定，但醫院、殯葬業者皆如此執行，對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（10日）痛批國民黨，不必再為了政治把家屬找出來，對家屬而言是二度傷害；內政部會跟殯葬業者和殯葬主管機關溝通。

民進黨立法院黨團今舉行輿情記者會，關於24小時火化爭議，鄭運鵬表示，行政院已授命副指揮官陳宗彥跟地方殯葬管理機關、殯葬業者溝通，如同1922或119間的橫向溝通，從來沒有去指責過醫院、殯葬業者、殯葬管理機關做到24小時內有不對，他們把染疫的衛生觀念做得更徹底。

他說，在中央的指引中也有提到經由地方主管機關同意可以深埋、未必一定要火化，指引對於業者而言也算清楚，並沒有批評執行方有什麼問題。

鄭運鵬批評，國民黨不需要為了政治上的攻防，把家屬找來媒體前受訪，這對於處理後事、心情傷痛的家屬是二度傷害、情何以堪，中央的指引內政部都會協助說明，以往往生者裝兩層屍袋、儘速火化都是對的，若還有疑義，內政部會跟殯葬業者和殯葬主管機關溝通，國民黨不必再為了政治把家屬找出來。