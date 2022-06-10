詐騙手法推陳出新，騙局還有局中局！台中市警局刑警大隊今天表示，今年已受理4件「二次詐騙」案，4名曾遭假投資詐騙受害人，聽信佯稱檢警或「駭客團隊」已查獲或掌握詐騙集團，可協助追回贓款，但需繳被詐騙金額的1成作為「保證金」或「佣金」，4人想追回財損，都聽信指示匯款、刷卡，沒想到，竟慘遭再扒一層皮，各被騙10多萬元，總金額46萬元。

刑警大隊經濟組組長謝志遠表示，4名被害人都曾被假投資詐騙，騙走上百萬元不等，向警方報案。事後，有人看到網路宣稱可追回詐騙金額訊息，而加入對方Line好友；有人接到自稱檢警或「駭客集團」電話，聲稱已查獲詐騙集團或可駭進詐騙集團系統，可協助追回部分款項，詐騙集團都要求以匯款或刷卡，支付被詐騙金額1成作為「保證金」或「佣金」。

假投資詐騙案被害人再遭到詐騙集團「二次詐騙」，以假檢警聲稱可協助追求款項。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

假投資詐騙案被害人再遭到詐騙集團「二次詐騙」，以假檢警聲稱可協助追求款項。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

據了解，60歲陳姓家庭主婦依對方指示先刷卡支付佣金，對方宣稱已拿回部分款項，但要提領還要再支付「激活帳戶費用」、「兌換費用」、「保證金」等費用，她共刷卡7次共14萬元，還是沒拿回錢，才驚覺又被詐騙集團扒一層皮。

40歲林姓女上班族，加入對方Line好友後，依指示匯「保證金」，並線上傳送協議書，才發現對方提供的資料都是假的，才知又慘遭詐騙。

警方呼籲，網路訊息難辨真偽，尤其涉及金錢，一定要提高警覺，避免遭二次詐騙。警方強調， 遭詐騙的被害人須尋求正規法律訴訟程序，切勿聽信陌生人，若發現有可疑詐騙情事，可撥打165防詐專線或110電話查證。