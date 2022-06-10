立法院長游錫堃今接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐訪問團，他表示，感謝法國政府關注台海安全議題，將台灣納入法國的「印太戰略」之中，相信法國大革命追求的「自由、平等、博愛」，會成為民主國家的共同理想；呼籲全世界民主國家的更多國會議員能一起站出來，聯手對抗威權獨裁體制，共同守護自由民主價值。

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）應我國政府邀請，於6月8日至13日間率跨黨派國會議員訪團來台訪問。這是繼去年10月法國參議院訪團、12月法國國民議會訪團後，短短1年內法國國會第三度組團訪台。

游錫堃今在立法院設宴接見訪團，他致詞表示，法國大革命追求的「自由、平等、博愛」精神成為全球各民主國家的共同理想，感謝葛里歐長久以來支持與法國一樣擁抱自由、尊重人權的台灣，積極促成法國參議院在去年通過的「支持台灣參與國際組織工作」友台決議案，這對日夜遭受鄰國霸凌的台灣意義重大。

游錫堃說，也感謝法國政府關注台海安全議題，今年5月的世衛大會首度展現堅定的友台立場，且將台灣納入貴國的「印太戰略」之中。

游錫堃強調，中國是威權體制國家，經濟崛起後，反而更加深化其「天無二日，土無二王」、「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的中國傳統政治思想，秉持「犯我中華者雖遠必誅」的天朝心態，不只造成印太地區的緊張，也對全球和平造成巨大威脅。

游錫堃提到，今年2月4日，習近平與普丁發表中俄聯合聲明，習近平再度聲稱「台灣是中國不可分割的一部分」，但這種說法毫無道理，因為他所根據《開羅宣言》與《波茨坦宣言》，都是二戰期間美國與中國雙方所表達的戰時意願書。二次大戰後，由全球49個國家共同簽訂並於1952年4月28日生效的《舊金山和約》，才是正式處理台灣地位的國際法律架構。

游錫堃表示，根據舊金山和約第2條，日本放棄台灣、澎湖的一切權利、權利名義與要求，沒有提及台灣的主權歸屬，自然不能宣稱台灣的主權隸屬於中國。而依國民主權與聯合國憲章民族自決精神，台灣歷經1992年國會全面改選、1996年總統直選及其後三度政黨輪替，早已經成為一個主權獨立的國家，台灣與中國互不隸屬，台灣與中國一邊一國是鐵錚錚的事實。

游錫堃強調，呼籲全世界民主國家的更多國會議員，能與台、法國會議員一樣站出來聯手對抗威權獨裁體制，守護自由民主價值，期待中國全體人民也能與台、法一樣共享自由民主的普世價值。