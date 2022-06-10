全球最大規模生技商業展會「BIO International Convention」（BIO 2022）將於6月13～16日在美國聖地牙哥舉行，上市櫃生技類股指數今（10）日分別大漲約0.7％及2.6％以上，上櫃股益得（6461）及杏昌（1788）衝上漲停。

今年生技商業展會重返實體場，代表團由行政院科技會報副召集人吳政忠領軍，團員包含40多家生技與新創業者。因應後疫情時代對精準健康的需求大幅提升，BIO 2022台灣館擘劃兩大面向，包括運用台灣醫療與ICT優勢的新興生醫領域如精準醫療與數位醫療，以及近年有突破性成長的生技產業如新藥研發、委託開發暨製造服務、農業生技等。

台股受到美股四大指數9日同步大跌衝擊，加權指數一度跌至16,400點關口，隨後緩步拉升至16,500附近，然而檯面上生技股扮演台股人氣重要指標，上市生技股至近午盤時上漲0.7％，上櫃生技股更強漲超過2.6％。

在疫情持續升溫下，今天生技技再度躍升盤面焦點，上市生技股以泰福-KY表現最強，大漲4％以上，美時、國光生、ABC-KY、光麗-KY等都大漲超過2％，上櫃股除了上述2檔觸及漲停外，奈米醫材、藥華藥、保瑞、大江、立康、明基醫、亨泰光、德英、逸達、智擎、長聖等都約上漲4～9％，表現十分亮眼。