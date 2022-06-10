正隆新任副董事長鄭舒云。（圖／報系資料照）

國內造紙大廠正隆（1904）10日舉行股東會，進行董事會改選，會後隨即召開新任董事會，推舉正隆三代次子鄭人銘，接替姊姊鄭舒云接掌帥印。

正隆今天股東會舉行董事會改選，名單變化不大，僅原總經理蔡東和去年8月屆齡卸任，昨天一併將董事會席次讓給正隆副總彭木祥；另外在獨立董事方面，正隆新引進金融業務背景的志威管理顧問公司董事長黃豐志擔任，其餘名單不變。

不過在會後的新任董事會卻出乎意料，原正隆副董鄭人銘，接替已經主政12年的姊姊鄭舒云，成為正隆新董座；鄭舒云則改任副董，兩人位置交換。

正隆二代掌門人鄭政隆育有4名子女，包括長子鄭人豪、長女鄭舒云、次子鄭人銘，和么妹鄭喬云。

鄭政隆2010年交班，當時並未將最重要的造紙事業傳給長子鄭人豪，而是選擇將棒子交給掌上明珠鄭舒云，就曾引起外界一陣驚呼。

當年僅36歲的鄭舒云，成為國內上市造紙公司第一位女董座；哥哥鄭人豪主管集團旗下負責貨運、倉儲及加油站業務的山隆通運；弟弟鄭人銘則擔任正隆副董，姐弟兩人並肩作戰。

鄭舒云接班12年、歷經四屆任期，成功率領正隆從西進轉南向，提早一步轉進越南設廠，躲過中美貿易戰，去年正隆稅後純益39.63億元，年增6.3％，換算每股純益3.58元，創歷史新高，鄭舒云用成績單證明實力。由於經營績效不錯，加上已經主政12年，原本外界普遍預期正隆改選不會有大變化，今天結果有點出乎意料。

外界推測，由於鄭舒云已經主政12年，如今將棒子交給弟弟鄭人銘，也算是有傳承的意味。畢竟當初鄭政隆也是以二代老四之姿，從哥哥鄭火田手中接下帥印。

觀察正隆前十大股東名單，以鄭政隆為代表人的山富貿易、文經開發、仁云公司、山發公司，就包辦其中四席。顯示鄭舒云雖然接班主政多年，但正隆實際上還是鄭政隆說了算。