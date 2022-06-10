元大金控今舉行111年度股東常會，會中通過110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等審查報告，同時通過每股配發現金股利1.5元、股票股利0.3元，合計每股股利1.8元再創新高；會中選出第九屆董事共9席，包括4席獨立董事與5席一般董事，且其中1名為女性，積極實踐董事會多元組成承諾。

儘管去年金融市場大幅波動，元大金控以審慎穩健的經營原則因應外部變化，適時調整執行方向，帶動整體獲利再創歷史新高，去年度稅後淨利為348.66億元，EPS為2.87元，獲利年成長44.6％。

元大金控總經理翁健表示，今年以來國際政經情勢動盪不安，各國央行紛紛升息、資本市場變動加劇，皆影響國內外經濟表現，不過，元大獲利仍然穩健，今年前5月自結稅後淨利為90.13億元，EPS為每股0.74元，五大子公司（證券、銀行、人壽、投信、期貨）在動盪市場中努力維持獲利，掌握機會。

面對難以預測的營運環境，元大金控將秉持一貫嚴謹的風險控管態度審慎以對，並因應外部變化適時調整執行方向，持續落實誠信經營的精神，訴求「確立公司治理最佳典範、謀求股東最大利益」目標。

另一方面，員工是公司最重要的資產，為吸引及留任優秀人才，並與員工分享營運成果，元大去年「平均員工薪資費用」位居金控同業之冠，並於今年6月推出萬人海選徵才計畫，吸引優秀的年輕世代加入，未來將持續建立良好的薪酬及員工福利制度，打造公司未來穩健獲利及永續經營的基石。

淨零轉型已成為全球共識，元大金控在深耕金融業務發展及創造利潤的同時，也重視推動ESG（環境、社會、公司治理）等領域的正向發展，建立永續經營管理與服務模式，並深獲國際肯定，已連續3年入選「道瓊永續世界指數」及「道瓊永續新興市場指數」成分股，而去年在指數評比中，更勇奪綜合性金融服務業全球第一名，成為史上首家獲得此業別榜首的台灣金融業者。

在公司治理方面，證交所今年公布公司治理評鑑成果，元大金控在1639家上市櫃受評企業中脫穎而出，排序前5％，並在所有上市櫃金融保險類別中名列前10％，是唯二入選的金控，顯示元大金控在精進公司治理、維護股東權益、落實企業社會責任等面向的努力，深獲各界肯定。