總統蔡英文表示，她每次來基隆都有驚豔的感覺。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市長林右昌邀請全台民眾來基隆親眼見證這個「起點城市」的改變。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

2022城市博覽會10日上午在基隆市國門廣場盛大開幕，市長林右昌陪同總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人，共同為這場以「起點城市」為名的活動揭開序幕。林右昌也公開邀請全民一同見證基隆這7年多來的改變。

林右昌表示，今年疫情暴發，基隆走在台灣最前線，雖然過程備感艱辛，但最困難的一段已經過去，希望疫情後的新生活就從基隆國門廣場啟用開始、從城博會來療癒人心。

蘇貞昌則指出，400年的大航海時代，基隆是台灣與國際接軌的港口，在地方與中央的大力支持之下，基隆已經大幅蛻變，山海解禁、市港重生，基隆自信的態度，要讓國人見證基隆的改變。

蔡英文則是表示，感謝所有基隆市民團結防疫，能夠在基隆這個起點城市走向疫後新生的起點，過去幾年她常來基隆，每次都有驚豔之感，林右昌果然用他專業的都市規劃，透過設計力及執行力改變基隆。

城博會開幕儀式前，林右昌特別帶領蔡英文與蘇貞昌先參觀主展館，新舊對比的展場設計，在在說明基隆已經走出屬於自己的新道路。依據山海城共聚的地理特點，逐步實現15分鐘城市的生活圈。

林右昌也邀請全台民眾參與，他說，在城博會的這10天展期中，城市即展場、海上看展、夜間觀展，透過從早到晚讓人目不暇給的展演活動，讓24小時不斷電的城市，又多了非去不可的理由。基隆從設計、藝術、美食、生活、娛樂等議題著手策展，內容琳瑯滿目，即使下雨也無法澆熄基隆人的熱情，以繽紛活力姿態歡迎大家一起來參訪這個臺灣的起點城市。