據統計，台灣每年約使用45億雙免洗筷，消基會呼籲餐飲業者應主動提出「消費者自備餐具」的優惠措施，以鼓勵消費者自備餐具，進而減少一次性免洗餐具的使用量與消耗量。

消基會表示，製作免洗筷過程，難免添加過氧化氫或二氧化硫等添加物以抑菌或漂白，危害身體健康，因此鼓勵消費者減少使用免洗餐具，本是正本清源之道，建議消費者多養成自備餐具。而在有外帶或外送需求時，如果消費者更能主動告知店家，消費者並不需要免洗餐具，自然更可達到「免洗餐具減量，既環保又健康」的效果，多為自己及家人及環境保護，盡上一份心力。

消基會提醒，若消費者若不得已必須使用免洗筷時，可於使用前先看看免洗竹筷或木筷是否顏色過白或有黑灰霉斑，若筷子顏色過白就可能有過度漂白的風險；接著聞聞是否有酸味，若有酸味，即可能殘留過量二氧化硫，可於使用前先用熱水浸泡2至3分鐘，使二氧化硫溶出於水中，以減少筷子中的二氧化硫殘留量。

消基會呼籲，近年來衛福部食藥署及各縣市政府衛生局每年都會進行「免洗筷稽查抽驗」專案，不合格率逐年下降，顯示政府管理免洗筷的衛生安全已有成效，但免洗筷丟棄產生大量的垃圾，對於環境造成危害與負擔，則是政府還要進一步努力宣導的工作。