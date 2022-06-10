旅居在英國的蘭陽女中校友許晴晏，與夫婿創業有成後，不忘近30年前高中導師莊鳳珍的引導與關懷，讓學生得以適性發展，決定以導師為名，捐贈200萬元給母校成立「莊鳳珍老師紀念獎學金」，以此感謝師恩、鼓勵學妹們積極向上。

許晴晏的父親許睿彬、母親陳心榆，以及她的高中同學林毓瓊，今天（10日）代表許晴晏捐贈200萬元獎學金給蘭陽女中。林毓瓊回憶起高中生涯，她說，她是1995年畢業，導師是教三民主義的莊鳳珍，老師的容忍與引導可說是這輩子最大的能量。

林毓瓊說，高中時很討厭寫周記，但每次寫了1頁，老師卻寫了2、3頁來回應學生，她與許晴晏都是念理工，莊鳳珍肯定他們的特質去引導，即使他們想法與眾不同，可是都獲得老師很好的引導與關懷；但莊鳳珍因病去世，讓同學們難過不已。

林毓瓊說，許晴晏不用自己的名字成立獎學金，除了個性低調外，主要在於莊鳳珍肯定學生的特質、適時去引導，成為他們這輩子最大的力量，成立獎學金主要鼓勵有思考、思辨，以及願意讓社會變得更好的學生。

許晴晏從蘭女畢業後考上交通大學電信工程系，許父、許母說，從小許晴晏就「愛玩跟哥哥一樣的東西。」喜歡接觸電子、機械的物品，身為父母也都尊重孩子們的發展。

許晴晏與芬蘭籍夫婿在2016年研發智慧溫度計，獲得歐美人士的青睞，事業有成後，仍不忘近30年前莊鳳珍與母校的栽培。因此捐贈獎學金，獎助包括參加科展得獎、學科能力競賽獲獎學生，以及學習進步等項目。

校長曾璧光表示，莊鳳珍也是蘭女校友，在學校服務27年，許晴晏等校友受到莊老師的影響，建立未來的信心；老師給予學生力量，學生回饋母校紀念老師，也讓人看到教育感動的地方。