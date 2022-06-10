東森房屋研究中心統計實價登錄系統發現，桃園航空城計畫地區近三年土地交易價格及成交量呈現大幅消退，其中成交均價在一年間下轉超過兩成五，交易量也在一年間減少近九成，自109年3,765件，減少至110年352件，111年第一季亦僅有49件。

東森房屋桃園航空城高鐵加盟店潘志威店長表示，桃園航空城計畫區段徵收已於109年施行，而區域內土地交易便在108至109年間計畫施行前達到高峰，而在109年11月公告徵收後，基本上區域內土地移轉是禁止的，但仍有少許民眾選擇交易自己的權益，因此可以看到110年甚至111年仍有部分土地交易紀錄。

潘志威表示，目前航空城計畫徵收階段已完成，將準備進入配地階段，而該階段又分成兩區段，第一段將以拆遷戶為主，說明會已於近期展開，並預計將於八月展開配地，至於第二段大配地，則預計將在兩年後執行。而根據開發成本以及鄰近區域土地行情評估，未來航空城內建地均價將不低於30萬元。

潘志威指出，航空城計畫區域內之拆遷戶，以市府第一期計畫兩千戶，以及交通部負責之三千戶，共約五千戶居民，在計畫施行後，約三分之一居民選擇遷居外地購買成屋，也因此熱絡鄰近區域房屋市場，如大園客運園區，以及觀音草漯區域。

其中大園客運園區，過去建地行情約在15萬元，近一兩年則至少已站上2字頭，中古透天行情則至少1,200萬元起跳；草漯重劃區建地在兩年前成交均價約15萬元，目前則已飆漲至25萬元左右，至於中古透天行情則多高於1,200萬元，新成屋行情更是站上2字頭。

潘志威表示，桃園航空城計畫施行以來匯聚官方、民間以及居民各方努力與期待，未來區域內不僅將有大批建地待開發，更規劃商業區以及產業專區，尤其政府力推六大產業中的生物科技亦皆聚落於此，產業帶來的大量就業機會，預期將為區域內帶入大量人口。而建設中的桃園捷運綠線亦貫穿航空城，在產業、交通以及人口相繼進駐後，區域內發展將不容小覷。