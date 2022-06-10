去年業績大躍進的營建股大黑馬遠雄建（5522），今（10）日召開股東會，由董事長趙文嘉主持。會中承認通過2021年度營業報告及盈餘分配案，營收創下史上新高，達331.38億元，EPS達7.78元刷新8年新高，配發現金股利全年共5.5元，預計今年將有7大案、總銷逾160億元新案完工交屋，業績可望維持高檔無虞。

遠雄建今天召開股東會，會中報告110年度營業報告及盈餘分配案，上半年每股配發現金股利1元，下半年每股配發現金股利4.5元，盈餘配發率達70.69％。

遠雄建設110年合併營收達331.38億元，刷新歷史新高紀錄，營業毛利達111.67億元，營業淨利81.79億元，稅前淨利79.54億元，稅後純益60.8億元，年增58%，EPS達7.78元，優於去年4.86元，刷新近八年新高。

遠雄建表示，110年度營業收入達331.38億元，年增23％，除受惠桃園大案「遠雄新未來」完工入帳認列90億元外，還有包括：中和左岸系列認列93億元、新莊副都心認列54億元、汐止「遠雄U-TOWN」認列40億元等。

遠雄表示，未來將持續透過標準發包時程及成本漲幅預估，進行成本控管，以因應建材及工資走升的趨勢，穩定公司獲利。

遠雄表示，今年預計板橋、桃園、台中、台南和高雄有7筆新案完工，包括「遠雄之星7」已於首季取得使照，第2季有「遠雄新未來2」、「遠雄安南町」、「遠雄明水漾」；第3季有「遠雄鉑翠」、「遠雄青溪」、「遠雄之星8」，金額合計約160億元，除「遠雄明水漾」未售餘額尚有3億元外，其餘在預售階段已完售。

遠雄建表示，除上述7筆新建案完工交屋外，尚有成屋8案持續銷售，包括今年新成屋「遠雄明水漾」，未售金額合計68億元。其中包括新北「遠雄九五」33億元、「汐止U Town」12億元、桃園「遠雄文青」保留戶10億元、桃園「遠雄新未來」商場 8億元、中和店面2億元及今年度新成屋「遠雄明水漾」3億元，若銷售順利，可望挹注營運收入。

在開發方向上，遠雄建設持續於六都及新竹地區進行土地開發，以維持未來3至5年可推案量。另外，因應台商回流，順應廠（商）辦市場需求，逐步調整產品佈局，增加商用不動產的推案動能。

展望今年房市，遠雄集團副總經理楊舜欽表示，疫情衝擊下，民眾對未來購置耐久財信心仍充足，有利房市買氣。而政府房市調控措施，主要打擊投機客，短期內恐影響市場買房意願，但仍有真正需要房子的剛性需求者，公司仍會按既定時程推出新建案，對於原物料持續上漲，營建成本提高，也加速研發成本、工時降減之替代工法與建材，以利成本控管。