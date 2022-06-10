澎湃新聞10 日報導，中國人民大學經濟學院教授孫文凱在8日中國宏觀經濟論壇（CMF）表示：「鑒於當前中小微企業面臨的困境，我們建議集中加大政策力度，以提振市場的信心。一是財政加力，比如在目前社保緩繳的基礎上，變為不繳，期限可以擴大至三年。二是，亟需有效解決中小企業的應收帳款的問題。在此基礎上，各地應該進一步明確國常會精神，把穩增長放在更凸出的位置，地區間協調好疫情防控政策。」

報導稱，這次活動，還發布《疫情衝擊背景下中小微企業的扶持和救助報告》。《報告》認為，總體來看，五月底大陸各地基本都推出了響應大陸國務院33條號召的相關政策，各項指標現處於緩慢復甦階段，但大部分指標仍處於景氣線以下。

一是根據郵儲銀行發布的小微企業運行指數，在2021年大部分在景氣線以上。但進入2022年之後漸漸落入到景氣線以下，特別是四五月份仍然大幅度低於景氣線。另外，大陸國家統計局發布的小企業PMI指數更悲觀一些，從去年5月份小企業PMI低於景氣線以來整整一年一直低於景氣線。

報告認為，受疫情防疫影響，中小企業近期困難加劇。2022年，大宗商品價格成本上升的問題凸顯，內外雙重壓力帶來中小企業生存狀況艱難。

具體到三重壓力，在需求收縮上，小微企業運行指數的市場指數和中小企業發展指數近期都跌入景氣線以下，另一個方面，體現在中小微企業應收帳款上升。其次，疫情已經進入第三個年頭，各級政府推出了多項紓困政策，尤其是對中小微企業非常重視，一是中小微企業關係到就業，二是因為整體經濟活力，但目前在政策層面，報告認為有五個方面有待完善。

第一，直接補貼力度不足。支持政策覆蓋面有限。第三，應收帳款融資發展緩慢。報告認為，幫扶中小企業，很重要的舉措是解決應收帳款的問題，這個問題不解決，其他的紓困政策難以發揮效用。 第四優惠政策套利問題凸顯。目前一些政策，不具備普惠性，覆蓋面相對窄，這導致了一些很明顯的套利問題。第五提振信心缺乏有效手段。

鑒於目前市場主體的現狀和政策效果，報告有六點建議：一是，財政支出應加力擴面。二是，復工複產階段可考慮出台誘導性政策為主，使企業逐步地擴大投資，擴大就業。三是提升市場信心政府需要更堅決的態度。另外，可以集中加大政策力度，延長期限。四是加強疫情防控政策協調。五是加強資訊基礎設施建設。六是中小微企業應收帳款問題應該得到更快地落實。