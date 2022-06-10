吳霏回歸歌手推出新單曲〈But I〉。（環球音樂提供）

吳霏回歸歌手推出新單曲〈But I〉。（環球音樂提供）

「全能MVP」吳霏回歸歌手推出全新創作歌曲〈But I〉，MV由擅長說故事的胡瑞財導演與他的團隊為其量身打造，吳霏特別感謝從前期溝通到開拍前，導演親力親為的為他講戲，讓初次挑戰演戲的他能很快投入到故事的劇情中。雖說拍MV的前一晚，吳霏居然上吐下瀉，趕快去看醫生發現是急性腸胃炎，折騰一夜沒睡的他，對於自己正式從運動員退休，回歸歌手的第一個作品，仍盡其所能表現。

吳霏在MV中扮演勇於追夢的早熟男孩，女主角欣賞他的認真努力而不顧一切愛上他；2人在劇中一起聊夢想、談音樂、為未來畫上藍圖，但仍不敵現實殘酷，劇中以群架戲碼代表現實中的波折與阻礙，2個不同階層的年輕男女相愛難免會遇到困難，也許一般人會選擇不顧一切相愛，但在吳霏的愛情觀裡，如果沒有給女生好的環境條件，他寧願選擇放棄，「或許有一天等我不再少年，等我讓你不再需要用折價券，等我能給你更好的未來保障，等我都準備好那時候我們再來相愛」，認為這才是真正愛一個人該有的表現。

吳霏年僅21歲，和MV女主角初次見面就要在鏡頭前談戀愛，是他覺得拍攝時最困難的部分，有時不小心對到眼，會不自覺地面露害羞，所幸在導演跟團隊帶領下，吳霏表現漸入佳境，在身心靈都快累爆的時候，打群架上演全武行的夜戲，根本無需揣摩醞釀，情緒直接沸騰燃點，在街邊痛徹心肺的演出叫人動容，而原本讓他有些緊張的哭戲，反而最自然投入一次到位；完成拍攝後，第一次看到完整MV中的自己，吳霏直呼「好不習慣」。自許演技能越來越好的同時，不忘幽默表示「要先調整在鏡頭前容易害羞的體質」。