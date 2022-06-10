去年18歲的曾姓女子因父親過世、母親離婚，她獨自繼承遺產，但阿嬤卻提告主張遺產中有千萬元股票，當年是借用曾男名義買的，提告要求孫女返還，台北地方法院依相關證據認定，股票當年確為借名登記，判決須返還其股票。可上訴。

曾男母親指稱，先前基於母子親情之信任關係，借用伊兒子名義開立存款帳戶進行股票交易，帳戶之存摺及印鑑章都是她保管使用，她與曾男成立借名登記關係，兒子死後，就應全數返還予她，因孫女及其母親拒返還，因此提起民事訴訟索討。

曾男的女兒說，她是獨生女、唯一法定繼承人，父親2021年3月18日逝世，當時她年僅18歲，正逢重要升學考試期間突遭喪父之痛，身心均無法獨自承擔父親後事，但阿嬤及其他親屬均未提供任何協助亦無分攤喪葬費用，都由她母親協助辦理。

曾女說，阿嬤來函稱股票、存款全為其所有，要求她返還，但父親的證券、存款帳戶並非阿嬤所有，不須返還。

台北地院認為，曾男與母親就證券帳戶與有借名登記關係，曾男死亡後，其母可主張借登記關係即告終止，繼承人應返還股票，判決曾男女兒須返還這些股票。可上訴。