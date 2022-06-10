92歲香港女星「夏蕙姨」黃夏蕙過去曾演出許多粵語片，近年則有《江湖悲劇》、《行運秘笈》等作品，2015年她自嘲以素顏嚇跑小偷，引來日本媒體報導。平時愛關心社會運動的她，今(10日)閃電宣布將移民離開香港，時間點落在8月，至於要移民到什麼國家她沒透露，只說：「我無論身處世界某一個角落，我都會好關心大家」。

黃夏蕙早年曾演出1955年版的電影《川島芳子》，她年輕時期曾和演員林蛟交往，後來又認識已婚胡姓律師，兩人生下4子2女，全都跟男方姓胡，1983年黃夏蕙轉而與名賽車手潘炳烈結婚，在演藝圈出道多年的她圈內朋友多，因常出席名人告別式，還被媒體封為「殯儀之星」。

黃夏蕙發文曬和經紀人合影。（圖／翻攝自黃夏蕙臉書）

個性前衛的黃夏蕙2014年為自己舉行了生前喪禮，未料隔年爆出她家中遭小偷，她自曝凌晨時發現小偷進屋，於是機靈一喊，小偷便被她嚇跑，她還高EQ自嘲可能素顏太嚇人才趕跑小偷，事件引來日本富士電視台節目《世界HOTジャーナル》採訪，成為當時熱議話題。

黃夏蕙宣布離開香港，右圖右為她的乾女兒艾美琦。（圖／翻攝自黃夏蕙臉書）

黃夏蕙平時常關注社會議題，2012年爆出義大利時裝品牌禁止香港人攝影風波，黃夏蕙當時站出聲援，還成立了「夏蕙慈善基金」，以實際行為關心社會。今稍早她卻宣布要離開香港，並曬出和經紀人Simon合影，表示感謝對方陪伴她走過最低潮時刻，也感謝他提醒自己要關懷社會，「無奈，我懷著好捨不德的心情！我要跟大家講一句，8月我要走啦！」，宣布要離開香港，也不知道何時才能在香港見到大家，本周日她將最後一次跟經紀人工作錄影，會在內心永遠記下這刻，引來粉絲回應：「祝健康、平安」、「夏蕙姨一路順風，多謝妳帶給香港人的歡樂，大家都不會忘記妳的，保重」、「記得要身體健康，希望去到新地方你可以遊山玩水時分享給大家」、「夏蕙BB要幸福啊..多謝妳為香港人所做的」。