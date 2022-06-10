元大金(2885)今天舉行股東常會，通過110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等審查報告，同時通過每股配發現金股利1.5元、股票股利0.3元，合計每股股利1.8元，再寫新高。元大金指出，上半年受俄烏戰爭、本土疫情、大陸封城三大變數影響，經濟成長動能趨緩，也造成台股向下修正，連帶證券及銀行子公司獲利下滑，預期下半年金融市場仍會波動，但相較上半年金融市場波動會相對小，各子公司可以維持獲利，達成公司預算目標。

2021年元大金適時調整執行方向，帶動整體獲利再創歷史新高，去年度稅後淨利為348.66億元，EPS為2.87元，獲利年成長44.6％。

元大金指出，今年以來國際政經情勢動盪不安，各國央行紛紛升息、資本市場變動加劇，皆影響國內外經濟表現。其中，證券市場累計日均量較去年同期由4,521億元萎縮至3,707億元，減少幅度高達18％，大盤走跌也讓股票自營部位獲利由盈轉虧，導致證券子公司獲利較去年同期減少；另外，銀行子公司因升息造成固定收益資產價格快速下跌，債券市場出現數十年罕見的空頭行情，衝擊金融交易獲利。今年前5月自結稅後淨利為90.13億元，每股盈餘0.74元。

展望下半年，元大證券國內持續穩固核心業務的競爭優勢，發展新種業務以開創多個獲利引擎，並透過深耕客戶關係及進行人才培育與傳承，推展具元大特色金融商品，朝流量與存量並重的模式經營；海外方面，除建構多元業務營收結構，也將設立新加坡財富管理子公司，拓展財富管理和私人銀行業務，滿足客戶需求。

元大銀行將擴大資產規模與多元化收入來源，並在授信風險可控下，均衡提升法金及個金各項放款成長動能，也將持續深耕客群與強化手續費收益以增加獲利來源。