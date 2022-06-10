今天在大聯盟場上天使以5：2戰勝紅襪，睽違多時終於拿下勝利，中斷難堪的隊史最長14連敗紀錄，而此戰剛好派出日本「二刀流」大谷翔平先發投球，他同樣擔任先發第2棒指定打擊，大谷成為球隊大英雄，主投7局僅失1分，還幫自己敲下2分全壘打，外加隊友維拉斯奎茲(Andrew Velazquez)的「保險3分炮」，天使總算笑到最後！

Shohei Ohtani: Forever the King of the Pitchers Who Rake Club. 💣👑 pic.twitter.com/lNFg2HsCVA — Rob Friedman (@PitchingNinja) June 10, 2022

天使在開除總教練麥登(Joe Maddon)後仍繼續吞敗，陸續追平、超越隊史連敗紀錄，連輸14場的他們可說是全聯盟士氣最低迷球隊。不過今天他們迎來一道曙光，本季在投球表現還算穩定的大谷登板先發，並身背先發指定打擊重任，而他沒讓大家失望，投7局僅被敲4安打失1分，有6次三振，5局失分後還在下半局幫自己敲出2分炮，率隊取得領先。

大谷敲出本季第12轟，今天有4打數2安打表現，而在僅僅1分領先下天使仍未鬆懈，6局游擊手維拉斯奎茲再送上遙遠祝福，鎖定95.5 mph四縫線快速球轟出右外野，形成價值連城的3分炮，比數一下拉大到5：1領先，天使離止敗更靠近了。接著大谷結束投球任務後煥泰普拉(Ryan Tepera)上場，他失掉1分，好在沒讓紅襪延續攻勢。

9局下半來到最緊張時刻，天使沒意外派上終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)，他順利製造2次三振和1顆平飛球接殺，上演三上三下，取得本季第12次救援成功，同時讓大谷勝投入袋，球隊更中止難堪的14連敗，目前天使戰績是28勝31敗，雖然已經離龍頭太空人很遙遠，但至少還暫居美聯西區第二，希望今天的勝利能讓他們重拾信心。