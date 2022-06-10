為了加強青年打工的警覺心，北市府勞動局10日召開「捍衛青年打工權益宣誓記者會」，邀請代言人詹子晴與大家分享求職經驗，北市勞動局長陳信瑜表示，國中曾到咖啡店應徵，雇主給高薪但打工時間是晚上，與家人商量後沒去，提醒大家遇到無法辨識的工作狀況，多與家人朋友商量，多一份保障。

陳信瑜指出，暑假期間除打工還有畢業季，要記得求職防詐騙「7不3要」，面試牢記7不「不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作」及3要「要陪同、要存疑、要確定」，避免落入求職圈套。

提到印象深刻的打工面試經驗，陳信瑜表示，國中時去冰果店應徵，店內很暗還充滿七彩霓虹燈，面試只問你有無經驗並開高薪，咖啡店則給出月薪10萬，只是要晚上上班，與家人商量後，被說這兩個都不要去，所以若打工族遇到不知道好不好的環境跟面試狀況，可以回去多考慮，並與家人朋友商量。

代言人詹子晴也分享說道，國中打工第一次應徵工讀生，老闆沒有幫保勞健保，投入職場才知道，不管工讀生或正職都要保，現在當老闆就會特別注意，確保員工福利，如果青年們在打工時遇到不了解的地方，都可上網查詢，多求證少詐騙。

陳信瑜也呼籲，就業服務法第5條第2項已明文規定雇主招募員工時，不得違反求職者意願，要求提供非就業所屬的隱私資料，如血型、星座，或是詢問有無男女朋友等，違者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

此外，適逢疫情，面試時若遇雇主要求需先快篩或給小黃卡，除非指揮中心有規定，面試者可以不提供，雇主也不可要求求職者一定要打滿幾劑，陳信瑜補充，迎接暑假打工季，學校周邊商家店家，都會加強勞檢，保障學生跟工讀生權利。