就讀某科大的楊姓男大生去年在學校的實驗室，當同學面前自爆曾和女同學嘿咻，自誇對方知他「下體很大」，還偷摸女同學屁股，女同學憤而提告，台北地檢署調查時，楊男竟稱那陣子可能呼麻，不清楚自己做了什麼事，檢察官不採信他說法，依妨害秘密、性騷擾、誹謗等罪起訴楊男。另警方依毒品罪將楊男移送新北地檢署偵辦。

據指出，楊男去年11月間，在實驗室當著同學面前說某個女同學有跟我做愛，「她知道我下體很大」、「她晚上會跟我出去約會」。去年12月26日凌晨，楊男傳裸露男性下體照片給女同學，不久再傳性愛影片給女同學。

隔天楊又傳性愛片給女同學，29日到30日之間，楊男再將他與前女友的性愛片、口交片，傳給3位女同學。

12月30日上午，楊男趁女同學獨自在實驗室之際，進去實驗室偷摸她屁股，女同學向師長報告後報警提告，並製作楊男騷擾行為的時序表以及LINE截圖作為證據，另楊男的前女友也提告遭偷拍性愛片。

檢方調查時，楊男坦承犯行，供稱因那陣子有在吸食大麻，不清楚自己做過什麼事，警方對楊男採尿送驗，並依違反《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦。

北檢針對楊男傳送偷拍性愛片、摸女同學屁股等案件，依妨害風化、性騷擾、妨害秘密、誹謗等罪起訴。