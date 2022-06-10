桃園市43歲陳姓男子，獨自照顧中風臥床的66歲翁姓母親，今年2月19日早上10時疑似不堪長期照顧辛勞及壓力，情緒失控使用枕頭悶死媽媽，陳男行凶後打電話向舅舅說自己殺了媽媽，桃園地檢署偵查後，依殺害直系血親尊親屬罪起訴陳男，但檢察官審酌陳男犯案動機、始終坦承等理由，建請法院量處適當之刑。

楊梅警方在2月19日上午接獲民眾報案，指稱楊梅區瑞坪路的一處大樓內發生命案，員警協同消防隊立即到場，只見翁姓婦人躺在房間床上已氣絕多時，而陳男則呆坐在旁眼神渙散，警方進一步詢問案發過程，他則是情緒崩潰激動抓狂，員警發現他頭部有疑似自殘的外傷，立即將他戒護就醫治療後再帶回派出所製作筆錄。

據了解，死者翁姓婦人丈夫早逝，陳男身為獨子，母子倆相依為命，陳男疑似因為有情緒不穩、憂鬱傾向，長期無業在家沒有工作，而翁婦因為肢體障礙行動不便領有身心障礙手冊，兩人靠翁婦身障津貼補助及親人救濟過生活。未料翁婦在去年11月中風，之後全身癱瘓臥病在床，陳男扛起照顧責任因此憂鬱狀加劇，沒想到因此發生憾事。

陳男在製作筆錄時供稱，自己的生活過得很辛苦，也不想媽媽過的這麼痛苦，曾與媽媽討論是否可以同歸於盡，但因母親沒有明確表示同意，他不忍心看她痛苦，便思考著如何殺害。

檢察官傳喚陳男的舅舅、表姊，兩人均表示陳男與母親感情很好，也很照顧母親，但曾透露長期照顧「很累」、有壓力。

檢察官偵查後，審酌陳男雖未取得陳母同意或承諾殺害至親，在員警發現時即自首、犯後始終坦承，考量其使用最小痛苦方式殺害母親，且親友證述母子倆感情融洽，但即使陳男一時無法接受母親失能、每日痛苦悲傷才下手，卻無理由擅自剝奪母親生命，建請法官審酌陳男犯罪動機、手段、犯後態度處適當之刑。

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