德麥(1264)今(10)日舉行股東會通過每股配發現金股利12元，總經理吳文欽表示，兩岸市場都以產品、通路雙引擎為主要發展策略，大陸市場自製品銷售比重將以43%為目標，台灣市場將以烘焙成品代工切入，協助烘焙業者解決營運痛點。

因應烘焙市場的專業分工趨勢，德麥在台灣市場，除了成立專案小組擴展四大超商及三大賣場的代工廠領域業外，也朝上游代工廠進行整合，從以烘焙成品代工切入，協助烘焙業者解決營運痛點。

另外，在台灣將強化節慶商品以及網紅爆款產品推廣，持續深化與日本北海道四葉乳業合作，此外，獨家代理的愛樂薇「Elle & Vire」及萊思克「LESCURE」兩大品牌市占率高，挹注業績外也新增超過2000家客戶。

而在台灣市場通路部分，德麥除可持續推廣並深耕既有客戶群外，也可加強市場新通路的開拓及客戶服務。

德麥在大陸市場方面，去年以「技術切入」華北地區及東北地區，成效相當不錯，今年將擴大至西南地區。產品部分，聚焦國潮風的「中式點心」為發展方向，持續引進優質原料。今年「自製品」銷售比重將朝43%為目標。

通路部分，德麥自去年下半年起，借助城市經銷商力量，共同開發區域大客戶，同時疫情催生下，小包裝家用市場蓬勃發展，德麥已持續完善小包裝產品布局，並與「線上電商渠道」展開密切合作。

其他市場方面，持續耕耘港澳市場，強化大客戶經營與新品提案。在馬來西亞市場方面，延續三大主要客戶的業績穩定交易外，新冠疫情下，DIY烘焙原料店迎來發展契機，成為驅動成長的原動力之一。

德麥去年合併營收49.48億元，淨利歸屬母公司業主5.99億元，每股盈餘(EPS)16.19元。