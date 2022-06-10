台南市先發投手朱連恩。（中華棒協提供）

台南市隊在先發投手朱連恩5局無失分好投帶領，加上三壘手黃聖佑再見美技接殺，以2比1險勝高雄市隊，搶下111年玉山盃最後一席四強資格，明天上午9點將與新北市爭取冠軍賽門票。

台南市昨天在B組勝部冠軍賽不敵桃園市，落入敗部後要與高雄市爭奪B組敗部冠軍，首局就靠著安打、保送、高飛犧牲打攻下2分。也把高市先發投手林育辰打退場。

台南市在第6局換上第2任投手尹柏淮，7局續投卻讓首棒打者敲安上壘，1出局後被第7棒林楷峯敲安丟掉1分，2出局又被林劭威敲安形成一、三壘有人的局面，台南市緊急換上黃宥幃，他讓高市開路先鋒敲出三壘平飛球出局，成功守住勝果。

台南市先發投手朱連恩主投5局僅被敲1安、無失分，另投出4次三振、2保送拿下勝投，成功踩住煞車的黃宥幃後援0.1局拿下救援成功。高市雖然先發投手林育辰僅投0.1局失2分退場，但接手的李致霖表現亮眼，5.2局僅被敲1安、無失分，還飆出9次三振、1保送。

台南市驚險搭上晉級列車，明天將與尋求衛冕之一的新北市爭奪冠軍賽門票，另一場四強賽則是桃園市與台北市交手，比賽地點移師天母棒球場進行。