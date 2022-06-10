經典重現？斯洛伐克訪團赴立院 神複製「舉牌、全武行」戲碼

斯洛伐克國會議員訪問團昨天拜會立法院，但訪團成員在議場參觀時，竟模仿起我國立委攻防打架狀況，引發失態質疑。國民黨立委江啟臣今表示，他國國會議員在我國國會做這樣的動作，當然讓人覺得我國民主與國會沒有得到人家尊重。

江啟臣說，我國立委去參訪他國國會時，會去了解該國國會歷史與民主發展過程，即便去參觀第三世界邦交國國會，即便我方打從心裏認為，他們的民主還帶有威權，但也不至於用模仿威權動作的方式去表現，還是會尊重他們國會。

江啟臣坦言，到我國國會訪問，現場卻有這樣動作，他是第一次看到，也是第一次發生。但江認為，不能怪斯洛伐克國會議員，台灣自己要檢討，對訪團說明我國民主發展歷史背景不夠清楚，讓他們停留在那樣畫面，非常可惜，也令人遺憾。

江啟臣點名外交部與立法院，在接待這些外國參訪團時，應該要給予更清楚的台灣民主發展說明與各政黨狀況，甚至應該把焦點放在台灣內部現在爭議議題。

江啟臣分析，斯洛伐克國會議員會有這樣的動作，代表台灣民主在外賓印象中還不夠成熟，還刻板停留在過去肢體衝突階段，有待改進。

江啟臣批評，民進黨執政後不尊重少數聲音與在野黨起碼協商權利，才讓在野黨不得不選擇肢體衝突；過去國民黨執政時，在野黨主張只要合理，就會透過協商適度納入決策，民進黨執政後就算爭議法案，打架也要過，協商一步不讓。

但江啟臣也提到，立法院也不是每天在衝突，這會期也就只有進黨力推的國務機要費案闖關有些推擠，民進黨才是「打出來的」。