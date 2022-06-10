台61及台66線快速道路，因重車多又逢梅雨季，路面有800多個坑洞。交通部長王國材今天視察後表示，將在6月底以前全部修補完成，並爭取台61及66線的全面刨除翻修。

王國材今天上午在桃園市長鄭文燦陪同下，至桃園市新屋區視察「台61及台66線快速道路雙向平面側車道路面坑洞」，並聽取公路總局第一區養護工程處簡報。

王國材接受媒體聯訪時表示，台61及66線由於重車多加上梅雨季，鋪面破損嚴重，目前約有800多個坑洞，已要求公路總局一工處在6月底以前全部修補完成，會用最快速度鋪平；道路鋪面要特別處理，用比較特別的材料來抗壓和防水，這部分也會接續來做。

王國材也說，現在是針對每個坑洞做局部修補，但也希望爭取整個台61及66線全面刨除翻修，來做徹底、基礎的鋪設，這方面會用其他經費來進行。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，由於民眾的相關反應很多，警察局也處理很多相關車禍事故，提出要國賠的案子也很多，因此除了路面的局部修復，也建議交通部考慮台61及66線要全面更新一次。

交通部長王國材（前右3）10日上午在桃園市長鄭文燦（前右2）陪同下，至桃園市新屋區視察「台61及台66線快速道路雙向平面側車道路面坑洞」，並聽取公路總局第一區養護工程處簡報。（圖/ 中央社）

鄭文燦也說，已獲王國材承諾，快速道路的系統要有專案經費，跟省道系統分開，這樣公路總局才有能力做大幅度的道路更新。

桃園市政府工務局表示，針對台61及台66線路面坑洞損壞，預定在7月初完成道路品質改善。（編輯：屈享平）1110610