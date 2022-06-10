長榮鋼（2211）10日召開股東常會，會中總經理劉邦恩於報告經營業務時表示，鋼構業務去年在營建、商辦大樓及廠房擴建等需求強勁下，出貨量達到21萬公噸的超載能量，且營收和獲利表現均創歷史新高，卻引起部份小股東的質疑，認為產能利用率好像沒有預期的高，且質問景氣榮景還有一、二年嗎？有需要再擴廠嗎？

對此，長榮鋼總經理劉邦恩表示，去年鋼構業務量達到21萬公噸，除了新竹和新營鋼構廠供應14萬公噸外，其他由協力合作廠商支援，包括委外廠商，但並非都超載，也必須視景氣狀況而定。

至於是否擴廠部份，劉邦恩認為，新竹廠已由鋼筋廠改為生產鋼構產品，目前不急於擴廠，必須視景氣與市場需求狀況而定，且也必須考慮股東的權益，不然擴廠了卻閒置沒用，就形成浪費。

另也有小股東出面相挺，高度肯定長榮鋼董事長林耿立帶領的經營團隊，在去年新冠疫情嚴峻時，不僅沒有被擊倒，且在鋼構業務等方面，還創造優異的業績表現，期望長榮鋼繼續努力下去；林耿立則感謝股東們的支持外，並強調，為了股東權益，該團隊上下，將會繼續努力打拚。