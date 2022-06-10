大雅區中清路、和平新路、空軍第三聯隊周邊排水溝的排水功能不良，立委楊瓊瓔10日前往會勘。（陳淑娥攝）

大雅區中清路、和平新路、空軍第三聯隊周邊排水溝的排水功能不良，立委楊瓊瓔10日前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市大雅區中清路、和平新路、空軍第三聯隊周邊水溝排水功能不良，每逢強降雨就會造成嚴重淹水，日前車道更淹水達15公分高，影響車輛通行安全，更令沿線住戶、商家苦不堪言。立委楊瓊瓔10日邀相關單位會勘，公路總局台中工務段允諾立即將中清路側溝攔汙格柵往上游移，農水署則配合清淤作業，屆時可解決地方之苦。

立委楊瓊瓔及市議員吳顯森邀集公路總局二工處台中工務段、空軍第三戰術戰鬥機聯隊、農水署台中管理處、台中市建設局、台中市水利局、大雅區公所、豐盟有線電視、大雅區六寶里辦公處等相關單位前往會勘。

六寶里長步佔鐘表示，中清路、和平新路、空軍第三聯隊周邊排水溝的排水功能不良，只要發生短延時強降雨，持續超過半個小時，路面就會嚴重積水，影響來往車輛通行，更令沿線住戶、商家苦不堪言，希望權責單位檢討側溝容量是否足夠，加上淤積影響排水，避免淹水問題讓市民造成困擾。

台中工務段長郭純鑑指出，會淹水原因初判是中清路排水暗溝前格柵因垃圾阻塞無法排水，漫流再加上路面水溝之隔柵蓋板同樣被垃圾所阻，致水無法排入水溝，工務段會立即辦理改善，將中清路側溝攔汙格柵往上游移，並降低高度，以防格柵被堵後，仍保有通水斷面；並於清泉崗空軍第三聯隊前之鍍鋅隔柵蓋板處，再增設鍍鋅隔柵蓋板，增加排水之流路並進行暗溝之清淤。

但由於水最後還是會流入旁邊農田水利署之大社支線，大社支線過路箱涵有一些淤積情形，也會產生一種狀況，當大排水位高時，水溝的水也排不出去，同樣也會有淹水問題，建議農田水利署一併辦理清淤作業，農水署台中管理處允諾配合辦理。

現場水溝蓋也發現排水溝壁佈有有線電視纜線，因纜線未附掛完善，更容易卡住垃圾、枯枝樹葉，不僅藏污納垢，長期更影響排水。豐盟有線電視也表達歉意，會趕快辦理改善。

市議員吳顯森服務處秘書劉孝民表示，路面積水通常因垃圾或行道樹及矮灌植栽所產生之落葉阻塞排水側溝所致，相關權責單位應派員定期清整，另外於大雨預報或颱風前夕時加派人力針對易積淹水地段進行巡查，以確保水路暢通。

楊瓊瓔強調，積水影響行車安全，易導致交通事故的發生，主因都是短時間內強降雨，造成道路側溝排水不及所致，需第一時間進行處理，因此現場要求權責單位需定期清淤及檢測排水功能，希望日後遇到天候因素能夠避免再度產生類似的情形，讓民眾安心通行。