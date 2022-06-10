副總統賴清德今接受接受媒體網路新節目專訪時也對國人些信心喊話，對於這場疫情，台灣也沒有辦法避免，但還是要撐住，「因為Omicron目前台灣正進入巷戰的階段，是不是可以軟著陸，現在就最關鍵的時刻」。

提到今年初出訪，賴清德說，與他互動過的各國元首或總理陸續新冠確診，他卻沒事，被開玩笑，「他們會不會誤會是我們把病毒帶過去」；其實是他有打疫苗、戴兩層口罩，裡面是N95，外面就戴了一般的口罩。

被問到如何看本土疫情？他說，疫情對社會最大的挑戰，第一就是中央跟地方政府如何合作，號召全國人民共同響應大家一起來防疫，將疫情的傷害降到最低，這個是最重要也是最關鍵的挑戰。

賴清德今接受網路節目「官我什麼事」專訪時指出，目前因為台灣已經進入疫情是否能軟著陸的關鍵時刻，慶幸的是全國的民眾，都非常配合政府的政策，疫苗施打率第一劑已經來到89.88％，第二劑82.02％，第三劑66.3％左右，換句話說全民也做了相當的準備。

他說，第二是經濟的挑戰，因為疫情改變了生活、經濟結構，也會造成產業鏈重組，很多民眾生活上出現困難，未來政府怎麼協助受到衝擊的產業，幫助受影響的民眾，不至於因為一場疫情，經濟、生活更加的困頓。

他還說，第三個挑戰是，對於染疫後中重症者可能會留得後遺症，未來政府怎麼樣後續照顧，這些挑戰都非常重要；此外，醫護人員內心的壓力其實是非常大，如果這場疫情結束之後，相信台灣的醫護人員，肩上都值得配上一枚勳章。

他強調，現在疫苗第三劑覆蓋率才66％，疫情指揮中心不斷呼籲，還沒有打第三劑的儘速去打，如果可以的話，也一定要盡量少出入，特別是封閉的場所，口罩一定要戴，洗手、保持距離，這些基本的公共防衛措施，都不能夠避免，大家配合中央、地方政府政策，相信有機會一步一步走過去。