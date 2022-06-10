法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐，今率訪問團會晤立法院長游錫堃。他表示，法國與台灣有共同捍衛的價值，這讓他非常驚嘆，因為在其他國家並不是這樣子。

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）應我國政府邀請，於6月8日至13日間率跨黨派國會議員訪團來台訪問。這是繼去年10月法國參議院訪團、12月法國國民議會訪團後，短短1年內法國國會第三度組團訪台。

葛里歐今會晤游錫堃時表示，在他的職業生涯中有許多國際經驗，也去過許多國家，必須跟游錫堃院長說，當他來到台灣時，對於台灣與法國的共同點是感到非常的驚嘆，因為雙方捍衛著相同的價值；而他也必須鄭重表達，在其他國家並非如此，所以就更必須捍衛這樣的事。

葛里歐說，台灣人與中國人存在相當巨大的差異，其中就像在台灣有民主的選舉，而這也是台灣的特色。尤其，台灣在各方面的作為與舉動，都非常亮眼也堪稱楷模，既然如此，台灣卻還是無法參與國際組織。

葛里歐強調，許多國家在某些領域的作為可能沒有比台灣還要多，卻參與了國際組織，因此這就是為什麼法國國會要努力改變這種不公平的現象。

葛里歐表示，對於台灣的支持，法國國會認為應該要表達出來；尤其去年法國參議院友台小組主席李察訪台時就收到中方威脅的信函，又更加讓他們確認支持台灣的決心。