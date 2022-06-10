大陸租屋平台「自如」北京總部近期裁員20％，包括網路行銷、營運管理、品質和設計等多個部門，旗下房源縮減逾一成，員工業績獎金直接減半。

36氪引述員工指出，公司自6月份開始大規模裁員，賠償標準N+1（每工作1年支付1個月薪資），且只有二至三日的交接的時間。本次雖還未波及業務部門，但有員工透露，績效薪資被大打折扣，形同變相減薪，相同的收房數量從之前的人民幣（下同）1萬元降到5,000元。

內部員工透露，自如早年在資本助推下迅速擴張，有大批房源是在房市旺季中收來的，價格較高，導致部分房源仍收不回成本。另外，自如受非一線城市業務拖累，整體出租率也不及其他主流平台。與2021年公開的百萬間房源對比，目前房源數量已降至85萬間。

針對裁員問題，自如人力部門回應，屬於正常調整，對個別部門進行正常組織優化調整，但會持續加大服務客戶、業主，以及管家團隊的招聘。