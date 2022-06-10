去年度繳交出公司營運66年以來，最佳獲利表現的大亞集團；今(10)日，大亞董事長沈尚弘在111年度股東常會會場中重申，未來仍將持續朝能源（Energy），和新興市場（Emerging)，所謂「兩個E」大步邁進；依目前營運成果來看，今年第二季營運，肯定比第一季來得理想。

大亞股東常會依舊與去年一樣，選擇在距離台南總公司車程只有兩、三分鐘的關廟山西宮活動中心舉行；股東會由董事長沈尚弘主持、總經理沈尚宜等董事列席，受疫情影響，部分董事則以視訊方式參與。

沈尚弘表示，去年度是該公司營運66年以來，獲利最高的一個年度，年獲利14.08億元，股東常會通過所有董事會所提出的議案，以及將分派0.35元現金股利、0.60元股票股利。

沈尚弘強調，公司的經營是採永續原則，大亞集團的未來發展，將站在傳承既有業務的基礎上，往創新永續經營的方向邁進之即所謂的兩個E為創新投資原則，各自代表能源（Energy），以及新興市場（Emerging）。

沈尚弘表示，主要材料銅價的漲跌，其實對於大亞的影響十分有限，因長期採避險工具予以因應。至於今年第一季的營運，比去年同期衰退，主因來自去年第一季業外收入等，在相對高點，今年第一季反而因受到投資損失等因素。然而今年第二季的營運表現，依目前情況分析，相對來得樂觀，在獲利方面，有信心比今年第一季來得理想。

沈尚弘指出，除了本業將繼續擴大發展，例如漆包線方面，在市佔率方面將不斷攀升，而在綠能方面投資，大亞從2015年開始投入，至今在該領域的投資總金額，早已超過100億元，預估在未來的兩年內，將再陸續投資30億元至40億元資金。

儘管綠能投資是十分龐大，但相對的毛利率也偏高，至於其他的投資項目，大亞也是秉持三至五年，甚至更久的發酵期，總之，除了穩住原有的本業，精進轉投資項目，永續穩健經營這家，已達六十六年的老企業，是該集團一直以來的最高指導原則。