吳興國嫡傳弟子朱柏澄演出《蛻變》第1段。（邱立雅攝）

台積電文教基金會心築藝術季壓箱演展演，邀請當代傳奇劇場藝術總監吳興國演出《蛻變》。（邱立雅攝）

當代傳奇劇場藝術總監吳興國在2013年首演改編自卡夫卡小說的《蛻變》，在愛丁堡國際藝術節取得巨大成功，原定去年完成該劇碼的封箱演出，但在台積電文教基金會力邀之下，復刻該劇，並由吳興國帶領嫡傳弟子朱柏澄共同演出。當代傳奇劇場行政總監林秀偉也透露，過去演出此劇時，為了完美呈現，吳興國都不太敢吃飯，身材維持在26腰。

台積電心築藝術季壓箱演出的《蛻變》，是吳興國經典復刻計畫中的第3號作品，集編導演於一身的吳興國在劇中分飾多角。《蛻變》取材自捷克小說家卡夫卡的《變形記》，描述青年葛里戈在一覺醒來後變成一隻蟲，想從人類社會中遁逃卻又被家人疏離的孤寂。全劇由6個夢串接而成，吳興國分身飾演葛里戈、蟲、母親、父親、妹妹、卡夫卡等角色。

此次封箱加碼，最特殊之處是吳興國邀請弟子朱柏澄擔綱該劇第1段，也是《蛻變》演出以來，唯一一場師徒版本。吳興國在記者會上表示，去年本應該封箱，在疫情中他思考，如果還能演，為什麼不演？他提及動畫大師宮崎駿也曾封筆不畫後來又復出，是藝術家比較浪漫，不真的要封箱，2013年他創作該劇已經60歲了，演出要變成30歲的年輕人，是自己的戲太累太複雜，要太多體力。

「吳興國很會花錢。」林秀偉開玩笑表示自己很頭痛，別看是一個人演出，其實是上千萬的製作，光是投影動畫就畫了1年多，包括服裝樂團作曲種種，做一個人呈現卻龐大的演出，演員被包覆在超現實空間，吳興國進入卡夫卡的潛意識，讀取內在磅礡浩瀚的世界。

林秀偉也透露為了演這戲，吳興國晚上都不敢吃飯，要保持纖細的26腰，演出會踩著三寸金蓮著鳳仙裝，創造一場遊園驚夢。林秀偉認為《蛻變》在疫情期間演出是一道心靈雞湯，希望年輕人走進劇場，感受吳興國用東方哲學詮釋西方製作。