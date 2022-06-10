碳中和已成為國際重視的議題，全球能源產業均力求低碳轉型，台電力推動電力智慧化與能源管理創新應用，日前結合產官學研能量，打造首座整合地下停車場的電動車充電示範場，將提供智慧充放電技術驗證。遠傳(4904)也於會場展示全方位充電服務與EMS能源管理系統，可藉由智能需量管理，將尖峰用電移轉至離峰時段，協助供電「削峰填谷」，提升電網穩定。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，電力是現代化生活的基石，也是經濟發展的動力，台電為台灣主要電力供應樞紐及電力專業翹楚，遠傳於去年即與台電攜手建置直流快充站服務，運用資通訊專長結合豐富的能源管理建置經驗，將車輛到電網（V2G）技術應用落地，增加未來電網調度彈性。遠傳打造的一站式充電服務從基礎設施到經營管理服務，能彈性支應不同場域的需求，結合EMS能源管理系統，藉由排程管理於離峰充電，提升能源使用效率。遠傳也將持續響應台電政策，以技術力與台電齊心推動電動運具普及，為淨零排放目標共同打拚。

遠傳展示住宅充電服務、EMS能源管理系統，呈現全方位智慧充電服務，展現智慧能源技術力，共同推升國內電動車充電技術發展。因應電動車發展趨勢，遠傳打造充電樁整合平台，具備高相容性優勢，適用各設備廠商，更提供維運與多元加值服務；結合遠傳自主開發的EMS能源管理系統，可達成調控與分散充電時間，有效運用離峰期間的電力餘裕，增加能源使用效率。

為提升電力調度機制並推廣電動車產業，台電推動「專設一戶搭配電能管理系統」方案、「電動車專屬時間電價」、「電動車充換電設施電價」等政策。遠傳表示，國內電動車市場具發展潛能，需有充足充電設施與良善電力調度配套措施以滿足日增需求，因此樂見台電推出相關政策，而遠傳將持續透過全方位智慧充電服務，協助達成電力資源最有效化，成為台電於電網彈性調度的後盾。