造紙大廠正隆(1904)今日召開股東常會，完成董事全面改選，會後董事會推舉副董事長鄭人銘接任董事長，將扮演擴展國際市場版圖的關鍵角色。原任董事長鄭舒云則轉任副董事長，持續攜手董事會與經營團隊，共同開創公司另一新局。

正隆新任6席董事為原董事長暨執行長鄭舒云、原副董事長鄭人銘、總經理張清標、陳彥豪、游晴輝、彭木祥，3席獨董為王永吉、張福星、黃豐志。其中，僅彭木祥及黃豐志為新任，陣容變化不大。

鄭舒云及鄭人銘為姊弟，鄭舒云於2010年自父親鄭政隆手中接班，任職董事長12年期間經營成績斐然，由於提早將海外布局重心自中國大陸轉進越南布局，使正隆營運未受中美貿易戰衝擊，去年獲利改寫新高，ESG永續治理績效卓著，並積極進行人才培育傳承。

而鄭人銘2000年進入正隆集團服務，歷任正隆紙器廠、國際行銷、董事、副董事長，現為台灣區造紙公會常務理事，並曾擔任ICCA國際瓦楞紙箱協會、ACCA亞洲瓦楞紙箱協會、台灣區紙器工業同業公會和台灣包裝協會等理事長，海內外造紙產業經歷豐富。

正隆指出，鄭人銘2015年成功舉辦華人世界首屆ICCA/WCO全球紙業高峰會，提升台灣紙業國際地位和能見度，未來將在國際市場版圖的擴展上將扮演關鍵角色。而鄭舒云在轉任副董事長後，將持續攜手董事會和經營團隊，共同開創正隆另一新局。