台中市啟動「溫暖助防疫」贈送特定對象第一線人員每人2份快篩試劑，卻爆出有員工向民代陳情投訴，指為了分裝快篩被迫超時加班；市府上午公開秘書處同仁、志工高效分裝流程，6日起至昨天已分裝14萬份，澄清並無超時加班的情形。

針對外界質疑台中疫情嚴峻，市府卻動員秘書處與各局處支援人力，投入快篩試劑分裝；秘書處副處長李政峯說明，目前台中疫情進入高原期，衛生局採購快篩試劑到貨後，交由秘書處分裝，快速分裝好裝箱後，即集中放在會中樓一樓大廳。考量分裝作業若委外會增加很多經費，6日起每天約有25名同仁投入分裝，每5人一組，確認整個分裝流程順暢，利用公餘空檔協助作業，並不影響正常工作，也未有同仁過勞加班。

秘書處副處長李政峯說明快篩試劑裝配流程與人力安排。（謝瓊雲攝）

新聞局長鄭照新呼籲有關快篩試劑上市府貼紙的討論可以停止了，別再打擊第一線防疫人員的士氣。（謝瓊雲攝）

羅姓導覽志工認為，投入防疫工作，就是發揮市鳥白耳畫眉的互助精神。（謝瓊雲攝）

市府惠中樓301大型會議室，變成快篩分裝工作場所，市府安排近40名志工輪班，還有80多歲的志工也遠從豐原而來，羅姓導覽志工表示，台中市鳥是「白耳畫眉」，在緊急危難時會發出特殊叫聲相互提醒警示；這次志工團隊就是發揮市鳥精神互助防疫。

羅先生說，市府導覽工作因為防疫，預約的團體銳減，而分裝快篩試劑，可依自己時間自行選擇參與上、下午班，並未強迫，昨天他值下午班，約4點半就準備收工，進行收尾、清潔工作離開，沒有加班。

新聞局長鄭照新強調，分裝作業絕未超時加班，都有監視器可佐證，呼籲別再以訛傳訛，若再有人惡意散佈，將追究法律責任；台中市正處於疫情高原期，需多思考如何防疫、盡快降低確診數，而不是過度討論快篩裝配流程，或是有市長名字、關心字樣的貼紙議題，這對防疫第一線人員的士氣，都是不必要的打擊。

鄭照新指出，關於貼紙的討論真的可以停止了，畢竟無論是高雄、桃園等其他直轄市或縣市，快篩試劑貼上帶有市長名稱的貼紙都是正常的，市長就是市府的代言人，除了表達關懷，也能讓拿到試劑的市民知道通路值得信賴，萬一試劑有使用上的疑慮，都可以追本溯源得到解決。

台中市政府啟動「溫暖助防疫」計畫，分贈特定族群第一線工作人員每人2份快篩試劑，出動大批秘書處與局處同仁、臨時人員和志工人員投入分裝作業。惠中樓301會議室過去4天來已完成14萬份快篩試劑分裝。（謝瓊雲攝）