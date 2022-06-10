台南市一名年約30多歲女子遭陳姓前男友家暴，造成身體多處受傷，獨自帶著10歲女兒逃離台南搬至高雄，未料8日晚間身體不適被送醫，左營警分局警方獲悉被害人遭家暴重傷，以傷害及家暴案件單一窗口移轉台南警方調查，沒想到，被害人昨晚病情惡化不治死亡，警方改以傷害致死案件通報台南警方處理，橋頭地檢上午已傳喚陳姓男子進行視訊問訊。

台南市第五分局表示指出，9日晚間接獲傷害通報後，即已傳喚陳男到案進行偵訊筆錄，接獲女子死亡消息，今(10日)上午二次傳喚陳男，並由橋頭地檢署檢察官視訊偵訊。

左營分局表示，8日晚間9時55分接獲報案，報案女子表示，她的姊姊受傷送至榮總急診，啟文所至榮總處理，報案人表示，其姊姊日前在台南被打受傷，但不清楚狀況，要等姊姊清醒後再說，員警現場告知其權益，提醒她若姊姊清醒後可至派出所提告。

9日被害人家屬晚間8時52分到派出所正式報案，並表示被害女子凌晨有清醒，表示5月28日在台南市中西區家中遭前男友徒手毆打，左營分局啟文派出所受理後，通報案發地台南市警察局台南市第五分局，並依職權通報家暴中心。

該名被家暴女子昨晚10時3分因多重器官衰竭死亡，啟文所於晚間11時25分許接獲榮總通報，隨即請家屬至派出所，家屬今天凌晨3時到派出所製作第2次筆錄，並以傷害致死罪通報台南市警察局，當地警方已著手調查事發經過，以調查釐清死者被害原因。