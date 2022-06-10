台北市長柯文哲近期身陷「養網軍」風波，起因是多名市府員工因在上班時間發PTT文攻擊執政黨，北市府日前調查結果出爐，其中交通局科長林育生被記過1次並自請調職，另名因批評機車族遭網路砲轟的公共運輸處「員工」，身份竟是該處政風室主任盧勝洲，2人為本次風波中官階最高者，多名議員也要求主管追查，這些網路言論和林、盧兩人的升遷狀況是否有對價關係。

台北市議會交通委員會上午邀請交通局、資訊局，針對「交通局同仁上班期間PTT發文事件調查」進行專案報告，報告內容指出，林育生因上班時間利用公家電腦於非業務領域發文或推文，違反《公務員服務法》，又於2018年選舉時在上班時間在PTT針對選舉議題回文，違反《公務人員行政中立法》，核予記過1次；盧勝洲因在上班時間使用PTT，並就個人意見進行言論發表，由政風處進行處分。

交通局長陳學台指出，員工發文是個人行為並非主管指示，未來會加強宣導，林育生也向外界致歉，強調交通局上下都很認真，希望個人行為不要影響外界對機關的看法；另名在網路上批評機車族遭炎上的盧勝洲，則是坦言自己也是機車族，發文用字確實較誇飾。

由於2人在這波違規人員中職務最高，且都是主管職，民進黨議員李建昌、洪健益同聲批評，一人是政風主任「抓人反被抓」，一人則是主管交通大數據的幹部，呼籲陳學台思考2人的去留，也要求言論不實的會展基金會林姓員工須解僱，不過會展基金會尚未回應此項請求。

國民黨議員戴錫欽追問調整職務的可能，陳學台回應，政風室主任非他能調動的範圍，而林科長則已口頭請辭，但考量公務員須有適當職缺、有適任者才能調動，因此他還在考慮，至於是否請示市長柯文哲，他則說市長不會管到科室主管。

多名議員追問柯文哲對「網路義勇軍」的態度，被要求列席的北市府發言人陳智菡解釋，第1層面是言論自由，第2層面則是是否違反公務，柯認為公務員上班時必須遵守上班守則，如果上班時間太多人這樣是不妥的，但柯也要求懲處不要太超過，要符合比例原則，不要追殺。

陳智菡說，如果相關言論真的涉及造謠，當然要給警察單位處理，但造謠如何認定要有具體事證，比如說誇大是不是造謠，是不是等於網軍組織行為，這些問題都要釐清，不能在調查初期就說這人是網軍，這樣不公平。