Our first glimpse of the 65th Aggressor Squadron’s camouflaged F-35 is near. Also stay tuned for our full-access multi-media series of reports from Nellis coming soon. pic.twitter.com/HSn15pX3rk — The War Zone (@thewarzonewire) June 8, 2022

美國空軍9日在內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）正式重建了第 65「侵略者」中隊（AGRS），未來將專門模擬中方先進的空中武力。

據《動力》（The Drive）網9日報導，美國空軍作戰司令部（Air Combat Command）司令凱利（Mark Kelly）說，由於中國5代和6代戰機發展所構成的威脅與日俱增，美國必須用現今在朗里（Langley）、愛爾門道夫（Elmendorf）、希爾（Hill）、艾爾生（Eielson），如今還有奈里斯（Nellis）的一部分5代軍機，來模擬敵方的5代戰機。

他強調，正由於有這可信的威脅，所以當模擬5代對手時，必須專業地執行，而那就是「侵略者」。

內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）

而主管第64侵略者中隊的第57作戰支隊（57th Operations Group）指揮官米爾斯（Scott Mills）說，奈里斯空軍基地已到了一個轉折點，正專注因應更高端的威脅、更高端的任務。