路透引述消息人士說法指出，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）正在洽商提供Franchise Group最高20億美元的債務融資，協助這家零售店營運商收購柯爾百貨（Kohl's Corp）。
據悉，阿波羅與Franchise之間的協商仍在初期階段，尚未達成協議。一位阿波羅發言人拒絕對此發表評論。
Franchise甫於周一表示已開出每股60美元的收購價，與柯爾百貨進入為期3周的獨家談判期。
路透引述消息人士說法指出，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）正在洽商提供Franchise Group最高20億美元的債務融資，協助這家零售店營運商收購柯爾百貨（Kohl's Corp）。
據悉，阿波羅與Franchise之間的協商仍在初期階段，尚未達成協議。一位阿波羅發言人拒絕對此發表評論。
Franchise甫於周一表示已開出每股60美元的收購價，與柯爾百貨進入為期3周的獨家談判期。
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