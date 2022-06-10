遠傳電信即起推出全新【一費雙網手機包】方案，月付999元起，合約期間內同享高速5G網路及光纖上網吃到飽，費用較個別申辦省一半，並加碼5G手機、iPad等都可同時0元起帶回家，迎戰中華電信「隱藏版」資費，以及台灣大「好速成雙」新促案。

遠傳電信亦針對【雙網加掛】方案推出限時加碼，用戶行動資費在600元以上，加辦居家光纖上網可額外享8折優惠，較原先999元門檻大幅降低，平均每天不到16元銅板價，全家就可升級光纖上網吃到飽。

中華電信5月中旬針對從中華電信「跳槽」至其它電信公司的行動客戶，以簡訊通知返回中華電信可以申辦499不限速上網吃到飽資費方案，最近並針對寬頻上網用戶祭出「隱藏版」資費，針對既有客戶祭出500Mbps上網1,099元、300Mbps上網999元的資費，與牌告資費相較，500Mbps等於打了6折優惠，是近年來相當罕見的促銷價。

台灣大9日「回擊」祭出好速成雙4G/5G搭配光纖上網，除了799/1,199兩個資費相較牌告價格幾乎對折砍，價格相當犀利受到矚目，5G搭配光纖1Gbps超高速上網原本牌告價3,898元降為1,599元，享有5G雙飽之外，網外再送300分鐘通話費，寬頻上網亦免費升級WiFi-6。

遠傳也以全新【一費雙網手機包】方案迎戰，遠傳表示，穩定網路已成居家防疫不可或缺的必需品，遠傳繼推出在外用5G，在家用光纖上網的大雙網方案後，全新【一費雙網手機包】方案，精選多款5G手機可0元起帶回家，包含申辦月付999元方案，同時享有5G上網60GB上網傳輸量(量到降速至4G高速飽)及網內語音免費、以及光纖120M飆網服務，且Samsung GALAXY A22（4+64G）、紅米 Note 10 128G等５G手機通通0元起。

申辦遠傳1399元以上方案，除了升級5G、光纖上網同享上網吃到飽，光纖上網網速最高可達1Gbps，Samsung GALAXY A32（6+128G）、OPPO A74 128G、realme 7 5G 128G、小米 11 Lite NE 128G、Vivo Y76 128G等5G手機也同樣0元免費購機，另也能加價搭配iPhone 13 、Samsung S22等旗艦機款，還可網內語音免費、網外最高300分鐘通話費。

除此，遠傳也提供【一費雙網好禮包】選擇，月付999元起，享最高價值2,500元好禮，包含遠傳幣2,500元、realme Watch2 Pro、米家直流風扇2等。

遠傳電信表示，遠傳的4G/5G月租型用戶皆可申辦【雙網加掛】方案，即日起至遠傳全台直營、加盟門市加辦光纖上網，並綁約30個月，用戶現行資費4G/5G 599型（含）以下，每月最低599元起，享光纖上網超值優惠。遠傳用戶行動月租費在600元以上，或年資5年以上老客戶，申辦光纖上網還享額外8折優惠，換算下來，光纖上網每月低至479元起，平均每日不到16元銅板價。

若網速升級到300M，折扣後每月559元，幫用戶省荷包，另有寬頻速率1Gbps光纖上網方案，原加購價月付999元，折扣後優惠價只要799元，可再獲贈TP-Link M4 WiFi Mesh網狀路由器、米家智慧直流變頻風扇2等3C家電好禮多選一、friDay影音及數位萬事通前3個月月租優惠等優惠。

遠傳也同步提供可搭配各式熱門平板、手機、健康禮盒的居家學習平板包、月付299元，享有2GB上網傳輸量，熱門平板0元起，居家娛樂影音包、月付699元、平板0元起，上網吃到飽，再送friDay影音看到飽。健康1+1方案，月付599元起，5G手機以及台塑生醫健康保健禮盒三選一。