民進黨桃園市長人選 鄭運鵬：並非在等誰而是在等疫情

民進黨桃園市長人選遲遲未公布，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（10日）在立法院受訪表示，桃園市長提名還是尊重中央黨部的判斷，如今並非在等誰，而是在「等疫情」，讓國人安心後再開始提名作業；他也強調，現階段沒有正式徵詢，民調也不代表民進黨提名。

鄭運鵬說，國民黨、民眾黨桃園市長人選都已確定，民進黨在桃園市是執政黨，中央、地方都執政，市長鄭文燦滿意度不會懷疑，到任期結束都會做得很好。

他說，中央最近因為有疫情困擾，中央把疫情結束後再來提名，無論是新竹市長林智堅、地方前輩、包含自己等，媒體都很有興趣，做了很多民調，這些民調起起伏伏不太一樣，他舉例國民黨剛提名前行政院長張善政時，民調顯示狀況還不錯，每一個民調都尊重，但上周至今的民調波動很大，就做為參考。

鄭運鵬說，相信中央黨部選對會對於各界反映及考量其他黨的競爭者，都會做出選擇和判斷，現階段沒有正式徵詢，民調也不代表民進黨提名，疫情期間對民進黨而言，無須為了在野黨提名或民調做了相關調整，參考就好。