根據元大金旗下龍頭券商元大證券最新統計，截至111年第1季，海外獲利貢獻占比已達17.01％水準，且海外子公司獲利表現均持續穩定成長中，足見海外獲利已成長為元大證券主要獲利來源之一，接下來元大證券將以稅後損益占比能穩定達30％以上為海外轉投資事業績效的長期目標，同時日前已完成新加坡財富管理公司的設立，接下來要等新加坡監管機關MAS審查及核發執照後，再確定財富管理子公司正式開業時間。

110年元大證券海外獲利對台灣母公司貢獻比重為14.27％，較去年增加1.33％，且以海外獲利絕對數而言，110年海外實際獲利數33.24億台幣，相較去年成長78.4％，且已超過許多國銀的海外分、子行獲利，甚至等同國內中型銀行的全年獲利。

元大金控尤以證券的海外子公司，作為新南向發展的主軸，對此元大金控說明證券未來的海外發展策略指出，元大證券後續主要有三大策略，包括了：1、針對韓國、香港等成熟市場子公司建構多元業務營收結構；2、穩固泰國、印尼、越南等開發中市場子公司核心業務；3、設立新加坡財富管理子公司，拓展財富管理和私人銀行業務，滿足客戶需求。

其中，新加坡財富管理子公司更已在日前完成公司設立，對此元大金說明，後續仍須就擬經營業務向新加坡主管機關MAS（全名：Monetary Authority of Singapore）申請相關執照，元大證券正依MAS相關規範準備送件資料中，待新加坡MAS審查及核發執照後，再確定財富管理子公司正式開業時間。

元大金旗下泛證券體系的子公司，日前也完成董總高層經營團隊的全面改組，對此元大金指出，最新統計顯示，96.3％經理人由內部拔擢晉升，顯見元大金控不僅建立管理職與專業職的多元人才發展制度，同時也高度重視透過公司內部高階主管歷練培養，兼顧「專業」與「傳承」的職務歷練與發展機制，來對內拔擢更多優秀人才出頭。

元大金也具體勾勒出所培育的高階主管面貌、特質指出，高階主管皆已完成跨公司或跨職務的職務歷練，除了市場經驗豐富，還多方參與法令遵循、財務、策略、公司治理等課程，且深入瞭解集團整體發展策略，同時也在決策、跨公司溝通協調機制及政策執行作業等都有豐富的管理實務經驗，後續包括強化跨公司溝通協調，促進集團資源整合與支援，持續深化海外市場且兼顧國內投資市場布局，發揮跨業與跨境整合效益，持續穩固核心競爭能力，將為經營團隊努力的方向，擬以此全面驅動成長、強化海外轉投資效益並提升集團整合效能。